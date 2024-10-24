sonyazhytkova .24 октября, 2024 12

Вийшов перший тизер нового сезону серіалу "Чорний сніг" з Тревісом Фіммелом у головній ролі. Прем'єра на платформі Stan відбудеться 1 січня 2025 року.

Зйомки серіалу відбувались у Квінсленді, Австралія, на тлі мальовничих гір Глассхаус. У другому сезоні Тревіс Фіммел, відомий за ролями у "Вікінгах" і "Дюні: Пророцтво", знову перевтілиться у детектива Кормака. У нових епізодах також з’являться Джана Маккіннон, Меган Смарт, Алана Мансур, Ден Спілман, Вікторія Харалабіду та Кет Стюарт.

У другому сезоні детектив Кормак знову береться за складне розслідування — цього разу він шукає відповіді на таємниче зникнення Зої під час її 21-го дня народження у 2003 році. Одночасно з цим він продовжує особистий пошук брата, який зник ще в їхньому дитинстві.

До творчої команди повертаються режисерка першого сезону Шіан Девіс та сценарист Лукас Тейлор, а новою режисеркою стала Хелена Брукс ("Population 11"). Талія Блекмен, яка виконувала головну роль у першому сезоні, тепер приєднається до команди як стажер-режисер. Перший сезон "Чорного снігу" був номінований на премію Logie 2023 як "Найкращий драматичний серіал", а також отримав визнання на AACTA Awards, де відзначили Тревіса Фіммела за найкращу чоловічу роль.

Джерело: Deadline