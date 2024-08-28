sonyazhytkova .28 августа, 2024 5

Напередодні річниці трагедії в Парижі, EverWonder Studio та Empress Films підготували трисерійний проєкт під назвою "Хто вбив Діану?", що досліджує обставини загибелі Принцеси Уельської 31 серпня 1997 року.

EverWonder Studio, заснована колишнім президентом Time Studios Іаном Орефісом за підтримки RedBird IMI Джеффа Цукера, співпрацює з компанією Empress Films Емми Купер. Ця студія вже відома за проєктами на Netflix, такими як "Депп проти Херд" та "Таємниця Мерилін Монро".

Серіал запропонує глядачам ексклюзивні інтерв'ю з ключовими свідками, які раніше не розповідали про свої свідчення, розкриваючи невідомі раніше факти та деталі. Режисурою та продюсуванням займеться Емма Купер.

Це стане першим проєктом у межах масштабної франшизи, яку розробляють EverWonder і Empress Films. Серія зосередиться на розслідуванні загадкових смертей відомих особистостей, з метою відкриття нових даних і дослідження людських історій та історичних обставин цих подій.

Емма Купер висловила захоплення про майбутню серію: "Дослідження життя легендарних жінок через документальні розслідування - це моя пристрасть. Як і у випадку з 'Таємницею Мерилін Монро', ми взяли історію, яку світ, здається, знає досконало, і виявили приховані істини. Я віддана тому, щоб розповісти історію цієї улюбленої ікони з новими перспективами та раніше невідомою інформацією. Із командою EverWonder я знайшла справжніх партнерів для цього проєкту".

Джерело: Deadline