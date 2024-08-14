sonyazhytkova .14 августа, 2024 13

Вийшов новий трейлер блокбастера, в якому Аарон Тейлор-Джонсон виконує роль Сергія Кравінова, відомого як Крейвен-Мисливець.

Цей персонаж є одним з найзнаковіших і найстрашніших антигероїв Marvel. У коміксах Крейвен зустрічався з Веномом, Чорною Пантерою та іншими героями, а також входить у число найбільш грізних противників Людини-Павука.



Офіційний синопсис фільму звучить так: "Крейвен-Мисливець" – це захоплюючий і динамічний екшн, що розкриває походження одного з найзначніших лиходіїв Marvel. Аарон Тейлор-Джонсон у ролі Крейвена розповідає про героя, чиї складні стосунки з жорстоким батьком, Миколою Кравіновим (Рассел Кроу), веде його до шляхів помсти з жахливими наслідками. Це перетворює його на не тільки найкращого мисливця у світі, але й на одного з найстрашніших.

Окрім Тейлора-Джонсона та Рассела Кроу, в картині також знімаються володарка Оскара Аріана Дебоз, а також Фред Хечінгер, Алессандро Нівола та Крістофер Ебботт. Перший фільм Sony Pictures з рейтингом R серед своїх Marvel-персонажів зрежисований Дж. Сі. Чендором за сценарієм Арта Маркума, Метта Холлоуея та Річарда Венка.

"Крейвен-Мисливець" побачить світ 13 грудня.

Джерело: Deadline