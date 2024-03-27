sonyazhytkova .27 марта, 2024 5

Обмежений серіал з шести епізодів обіцяє доторкнутися до глибини історії та актуальних проблем сьогодення, зйомки розпочнуться у Ванкувері 8 квітня. Прем'єра запланована на кінець 2024 року.

Адаптація роману "Earth Abides" Джорджа Р. Стюарта пройде перезавантаження на екрані. За сюжетом, після появи епідемії, яка призвела до практичного вимирання людства, цивілізація повільно розпадається, залишаючи лише обломки суспільства та декілька виживших, які намагаються впоратися зі смертельною кризою. Головний герой, Іш (Александр Людвіґ), молодий геолог, прокидається з коми, щоб виявити, що залишився один на пустинній Землі, де відсутні будь-які правила чи порядки.

Створений шоураннером Тоддом Комарніцкі, серіал представлений студією MGM+ та виконавчими продюсерами Кірі Пік та Майкла Філіпса з продакшн-компанії "Маяк" Майкла Філіпса та Джуліани Маіо.

Майкл Райт, керівник MGM+, відзначив особливість відтворення роману "Earth Abides" для прихильників науково-фантастичних творів Джорджа Стюарта та для молодого покоління. Він підкреслив, що теми людяності, надії та співчуття, які присутні у цій історії, залишаються актуальними навіть через століття.

Джерело: Deadline