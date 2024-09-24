Таня Гончаренко .24 сентября, 2024 3

Хоча третя частина "Terrifier" ще не вийшла на екрани, творці вже підтвердили, що готують продовження.

Цей кривавий слешер розповідає про жахливі витівки Клоуна Арта, який знову і знову знищує своїх жертв у надзвичайно жорстокий спосіб. Під час сесії запитань і відповідей на Fantastic Fest, творець франшизи Дам’єн Леоне підтвердив: "Так, 'Terrifier 4' буде", однак не став вдаватися в деталі.

У третій частині глядачі знову побачать Девіда Говарда Торнтона в образі Клоуна Арта, а також Лорен Лаверу в ролі Сієнни та Еліота Фулама як її молодшого брата. У стрічці також повернуться Сэманта Скаффіді в ролі Вікторії та Кріс Джерихо як Берк. Серед новачків — Деніел Роубук і Джейсон Патрик. Події фільму відбуваються під час Різдва, хоча Арт, здається, знову готовий зруйнувати свято.

Третя частина вже може похвалитися жахливою упаковкою для попкорну, на якій Клоун Арт зображений з кров’ю на обличчі. Як він її отримав, залишається лише здогадуватися…

Дам’єн Леоне також відзначив, що студія прагнула перезапустити франшизу для більшої аудиторії, але він не поділяв їхнього бачення. Він усвідомлював, що їм не сподобається його задум на перші десять хвилин "Terrifier 3", тому вирішив залишитися вірним оригінальному духу франшизи.

Третя частина обіцяє бути найжорстокішою серед усіх, і Леоне зауважив у своєму Instagram, що, якщо ви вважали "Terrifier 2" божевільним, нові жахіття, які готуються, перевершать усі очікування!

Прем'єра "Terrifier 3" відбудеться 11 жовтня 2024 року.

Джерело: Gamesradar