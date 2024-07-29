sonyazhytkova .29 июля, 2024 2

HBO представив трейлер новаційного серіалу "Пінгвін", який розповідає про головного ворога Бетмена у виконанні Коліна Фаррелла.

Прем'єра серіалу запланована на четвер, 19 вересня о 21:00 і він буде доступний для перегляду на платформі Max.

Події "Пінгвіна" розгортаються після фільму "Бетмен" режисера Метта Рівза, де головну роль виконав Роберт Паттінсон. В серіалі Освальд Кобблпот, відомий як Пінгвін, прагне завоювати контроль над кримінальним світом Готема.

Сценаристом і шоуранером серіалу є Лорен ЛеФранк, а акторський склад включає Крістін Міліоті в ролі Софії Фальконе, Рензі Феліса як Віктора Агіллара, Майкла Келлі в ролі Джонні Віті, Шохре Аґдашлу як Надію Мароні, Дірдре О'Коннел в ролі Френсіс Кобб, Кленсі Брауна як Сальваторе Мароні, Джеймса Мадіо як Мілоса Грапу, Скотта Коена в ролі Лукаса Фальконе, Майкла Зегена як Альберто Фальконе, Кармен Еджого як Ів Карло та Тео Россі в ролі доктора Джуліана Раша.

Метт Рівз описав Пінгвіна як персонажа, що вступає у "вакуум влади в Готемі", якого "недооцінюють, але він має внутрішній вогонь". Також він несподівано зізнався, що візуальний образ персонажа частково базувався на образі скандального продюсера Гарві Вайнштейна. Пізніше він підтвердив, що Фаррелл повернеться до ролі у наступному фільмі про Бетмена, зйомки якого розпочнуться наступного року.

Фаррелл зазначив, що "світ цієї історії сильно приваблював його", і описав свого персонажа як такого, в якого "на обличчі викарбувані насильство і біль". Протягом серіалу ми побачимо, як ця людина, з глибокими амбіціями та жадібністю, стикається з наслідками подій свого дитинства. Хоча він і був "катастрофою", Фаррелл вважав Пінгвіна "неймовірно цікавим персонажем для вивчення".

Джерело: Deadline