sonyazhytkova .4 мая, 2024 5

Після висловлення свого обурення через нерівність у зарплаті між нею та чоловіком, який може отримати аналогічну пропозицію, акторка розповіла, що коли Spyglass Media Group звернулися до неї з проханням знятися у фільмі "Крик 7", вони запропонували "сильну" суму.

Цього тижня Кемпбелл розповіла журналу People: "Я чесно кажучи не вірю, що якби я була чоловіком і знялася у п'яти частинах великої блокбастерної франшизи протягом 25 років, то сума, яку мені запропонували, була б такою ж, як та, яка була б запропонована чоловікові".

Однак вона висловила подяку за те, що ставлення змінилося.

"Я висловлюю велику вдячність студії за те, що вони врахували мої слова щодо різниці в оплаті та переговорів стосовно 'Крику VI', які не викликали почуття поваги".

Останнім часом новий проєкт "Крик" був у центрі уваги через вихід Мелісси Баррера зі складу акторів після її коментарів у соціальних мережах щодо конфлікту між Ізраїлем та Хамасом. Пізніше франшизу покинула також Дженна Ортега та Ландон.

Кемпбелл, яка відіграла головну роль у перших частин "Крику", пропустила шостий фільм минулого року через незгоду щодо оплати. Її останній виступ у серії відбувся у 2022 році, коли вийшов перезапуск франшизи. Вона зазначила, що відчула сумніви, коли отримала пропозицію щодо "Крику 7", але була вражена тим, що студія підійшла до неї з гідною пропозицією.

"Для мене це було чудово висловити свою думку та бути почутим, що призвело до змін. Я сподіваюся, що інші люди також зможуть використати цю можливість", - закінчила актриса.

Джерело: Deadline