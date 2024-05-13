sonyazhytkova .13 мая, 2024 8

Серіал "Кришталеве озеро", який з нетерпінням чекали фанати хоррору, передчасно завершено.

Режисер "Крику 7" та співавтор "Кришталевого озера" Кевін Вільямсон висловив вдячність Браяну Фуллеру за його сценарій. Він висловив сум за втрату можливості, яка, на його думку, могла б стати революційним доповненням до серії "П'ятниця 13-те".

"Шкода, що я не зможу бути частиною того, що могло б стати епічним шоу від Браяна Фуллера. Твій пілотний сценарій був так чудово втілений. Чудовий портрет матері, що розпадається від горя. Не кажучи вже про кровожерливий жах! Я так чекав на наш епізод з годинною погонею!", - сказав Вільямсон.

Серіал "Кришталеве озеро" був анонсований як спільний проєкт між студією A24 та творцями, серед яких був автор оригінального фільму "П'ятниця 13-те" Віктор Міллер та відомий творець "Ганнібала" Брайан Фуллер. Телешоу було спрямовано на дослідження темного минулого Кемпу Кришталевого озера та розкриття історії головного злочинця франшизи - Джейсона Вурхіза.

Незважаючи на очікування фанатів та креативні плани, проєкт був припинений, і здається, студія шукає альтернативи в межах франшизи "П'ятниця 13-го", але без участі Браяна Фуллера.

Фуллер, який має багатий досвід у переосмисленні жанру жахів через роботу над "Ганнібалом", висловлював свої амбіції стосовно проєкту. Він прагнув поєднати традиційні елементи, які очікували шанувальники, з новаторським підходом, включаючи годинну погоню та інтенсивне дослідження горя та безумства.

Джерело: Мovieweb