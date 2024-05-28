sonyazhytkova .28 мая, 2024 0

Актор виконує роль ключового персонажа, пов'язаного із кримінальним світом.

У новому сезоні Джеффрі Райт втілить образ Ісаака Діксона, колишнього борця за свободу, який перетворився на безжального лідера міліції. Ця фігура стане ключовою в протистоянні з головною героїнею, Еббі, яку зіграла Кейтлін Девер.

Серіал, що побачив світ у січні 2023 року, швидко зачарував аудиторію своєю напруженою історією та складними персонажами. Він отримав високу оцінку від критиків і побив рекорди переглядів на платформі HBO і її цифровому сервісі Max.

Завдяки попереднім вражаючим ролям у серіалах HBO, зокрема у "Дикунах", Джеффрі Райт заслужив безліч похвальних відгуків. Його втілення Ісаака обіцяє принести глядачам неперевершене поєднання влади та відчаю, що ілюструє боротьбу за панування в постапокаліптичному світі, зруйнованому катастрофою.

Джерело: Мovieweb