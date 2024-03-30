sonyazhytkova .30 марта, 2024 11

За даними видання Deadline, до акторського складу фільму приєдналися Тео Джеймс, Татьяна Маслані, Елайджа Вуд, Колін О'Брайен, Рохан Кемпбелл, Сара Леві і Крістіан Конвері. Зйомки завершилися після місяця роботи у Ванкувері.

Ця кінокартинка, яка була номінована на премію British Fantasy Award, розповідає історію двох братів, Білла і Гела, які випадково натрапляють на стару іграшкову мавпу в горищі. Виявляється, що ця мавпа належала їхньому батькові, і це спричиняє послідовність жахливих подій. Щоб забути про кошмар, який їх переслідує, брати вирішують позбутися мавпи і йдуть різними шляхами. Проте, коли загадкові смерті повертаються, вони змушені знову об'єднатися, щоб раз і назавжди позбутися проклятої іграшки.

Режисер Осґуд Перкінс, який також працює над майбутнім фільмом про серійного вбивцю з Ніколасом Кейджем під назвою "Довгі ноги", керує всіма аспектами зйомок та є автором сценарію, який він сам адаптував.

Точна дата виходу "Мавпи" на екрани ще не була оголошена.

Джерело: Gamesradar