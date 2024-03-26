sonyazhytkova .26 марта, 2024 7

У новій комедійній серії "The Studio" для Apple зіграють Кетрін О'Хара, Кетрін Хан, Айк Барінгольц, Чейз Суї Вондерс, а також зірка серіалу "У всі тяжкі" Брайан Кренстон.

Сюжет серіалу розгортається навколо легендарної голлівудської кіностудії, що стикається з викликами виживання в сучасному світі, де забезпечення співіснування мистецтва та комерції стає все складнішим завданням.

Проєкт створили продюсери Пітер Хуїк та Алекс Грегорі, відомі за роботою над серіалом "Віп", спільно з Сетом Рогеном, Еваном Голдбергом і Фрідою Перес. Серія буде випущена телекомпанією Lionsgate Television та стане частиною співпраці Рогена з Apple, де він також працює над комедійним шоу "Платонік".

Джерело: Нollywoodreporter