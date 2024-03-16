sonyazhytkova .16 марта, 2024 15

Довгоочікуваний серіал про Агату Гаркнесс, яку виконує талановита Кетрін Хан, відомий своїми постійними переформуваннями і на цей раз вибір продюсерів неймовірно здивував фанатів.

Після безлічі різноманітних варіантів, таких як "Agatha Coven of Chaos", "House of Harkness" і "Darkhold Diaries", Marvel Studios вирішили відмовитися від складних назв і зупинитися на простому "Agatha".

Глядачі були вражені виступом Кетрін Хан у ролі Агати Гаркнесс у серіалі "WandaVision", завдяки її витонченій грі та шарму. Тому новина про її власний спін-офф сприймається шанувальниками франшизи з великим ентузіазмом.

Навіть при відсутності конкретної дати виходу нового телешоу, постійні зміни назв утримують цей проєкт на високому рівні інтересу як у світі кінематографу, так і серед фанатів. MCU продовжує приносити задоволення фанатів своїми творчими рішеннями, підкреслюючи важливість кожного елемента універсуму. Спін-офф "Агата" обіцяє бути ще однією захоплюючою подорожжю для прихильників Всесвіту Marvel.

Джерело: Мovieweb