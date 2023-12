sonyazhytkova .22 декабря, 2023 6

Свіжий трейлер від Prime Video, що випереджає масштабні випуски на 2024 рік, розкриває деталі перезапуску культового фільму "Road House" за участю Джейка Джилленгола.

Нова інтерпретація класичної стрічки Патріка Суейзі — лише один із багатьох захоплюючих моментів у відеоогляді від Amazon.

Захоплюючись роллю колишнього бійця UFC, Джилленгол представляє фільм, який розгортається в сонячному штаті Флорида. Зараз ще тримається в секреті багато ключових деталей сюжету, але очікується, що стрічка буде тісно дотримуватися концепції оригінальної кінокартини.

У трейлері від Prime Video ми можемо спостерігати, як Гіленгал вражає своїми мускулами в одній з сцен, а в іншій він бореться з групою чоловіків, використовуючи свої майстерні бойові вміння. У "Road House" також виступає боєць UFC, Конор Макгрегор, а режисером є Даг Лайман («Ідентифікація Борна», «Край завтра»).

Поза представленням ремейку "Road House", трейлер від Prime Video відкриває погляд на ряд нових проектів, запланованих на 2024 рік. Серед них - фентезі-комедія "Ricky Stanicky" із Заком Ефроном та Джоном Сіною, новий твір Енн Хетевей "The Idea of You", і документальний фільм Дженніфер Лопес "This Is Me...Now: The Film". Також у трейлері ви зможете побачити епізоди з очікуваних нових серій, таких як "Fallout", "Mr. & Mrs. Smith", "Expats", а також відомий "The Boys", який готується до свого четвертого сезону.

Джерело: Мovieweb