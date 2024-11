sonyazhytkova .7 ноября, 2024 6

У центрі сюжету — молода мати, яка разом із дитиною потрапляє в смертельну пастку, коли їх викрадає таємничий і небезпечний водій автобуса.

Сценарій до фільму написав Гебі Халл, автор таких проектів, як "Cheat", "Two Weeks To Live" та "We Hunt Together", а режисером став Браян Келлі, лауреат премій, відомий своєю роботою над "Downton Abbey", "Dracula", "Outlander".

Трилер "No Way Off" обіцяє стати справжнім екшн-хітом, вражаючи глядачів своєю напругою та динамікою, нагадуючи класичні стрічки, де події розгортаються в межах однієї локації, такі як, "Panic Room", "The Shallows", "Buried" і "Crawl".

Браян Келлі поділився: "Мої мрії стали реальністю. У нас чудовий акторський склад і вбивчий сценарій. Не можу дочекатися, щоб поринути в цю подорож".

Всі елементи — від акторського складу до сценарію — сприяють створенню напруженої атмосфери, тож сподіваємося, нас чекає щось дуже особливе.

Джерело: Deadline