sonyazhytkova .22 ноября, 2024 11

BBC представила трейлер "Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl", який обіцяє нам неймовірні пригоди - прем’єру на Різдво 2024 року та повернення легендарного лиходія Feathers McGraw, що готує хитромудру помсту.

У новому трейлері показано низку захоплюючих моментів. Wallace створює інноваційного "розумного гнома", однак ця винахідливість викликає тривогу у Gromit. Ситуація загострюється, коли журналісти звинувачують Wallace у злих намірах, і до його будинку навідується поліція з ордером на обшук. У розпал подій Gromit сідає на відомий мотоцикл із короткометражки 1995 року "A Close Shave", щоб переслідувати Feathers McGraw, який знову на свободі. Тим часом Wallace переховується у своєму трейлері, гучно кличучи Gromit, який опиняється у небезпечній ситуації на конвеєрній стрічці.

Після 16-річної паузи Wallace і Gromit повертаються з новою захопливою пригодою! У стрічці "Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl" Gromit стурбований небезпечною залежністю Wallace від його винаходів. Його страхи підтверджуються, коли "розумний гном" виявляє зловісні наміри. Додаткової напруги додає повернення давнього ворога Feathers McGraw, який востаннє з’являвся у легендарній короткометражці "The Wrong Trousers" 1993 року.

Режисери проєкту — Нік Парк і Мерлін Кроссінгем.

Прем’єра на Netflix запланована на 3 січня 2025 року.

Джерело: Gamesradar