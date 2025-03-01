sonyazhytkova .1 марта, 2025 3

Акторка, відома за ролями у телешоу "Легіон", приєднується до основного складу нової серії HBO, над яким працюють Білл Лоуренс, Мэтт Тарзес і Warner Bros. Television.

Лорен Цай стане партнеркою по знімальному майданчику таких акторів, як Стів Карелл, Чарлі Клайв, Філ Данстер, Даніель Дедвайлер та Джон Сі.

Сюжет серіалу розгортається на кампусі університету і зосереджується на непростих стосунках між автором (Стів Карелл) та його дочкою Кеті (Чарлі Клайв). Лорен Цай втілить роль аспірантки нейробіології, яка перебуває у стосунках з Філом (Філ Данстер), чоловіком Кеті, із яким вона давно не знаходить спільної мови.

Перший з десяти 30-хвилинних епізодів написали Білл Лоуренс та Мэтт Тарзес.

Лорен Цай, яка також є талановитою художницею і моделлю, здобула популярність завдяки ролям у третьому сезоні серіалу "Легіон" і в фільмі "Звитяжниці" режисерки Емі Поелер. Тепер вона приєднується до захоплюючої команди серіалу, де глядачі зможуть побачити нові сюрпризи й несподівані повороти.

Джерело: Deadline