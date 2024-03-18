sonyazhytkova .18 марта, 2024 2

Повернення акторки на екран у новій стрічці "Ірландське бажання" отримало не дуже позитивні відгуки на Rotten Tomatoes.

Фільм, який вийшов на стрімінговій платформі, розповідає історію романтичних пригод головної героїні, яка потрапляє у складну ситуацію, коли її бажання одружитися з нареченим своєї подруги несподівано збувається під час весілля в Ірландії. Цей поворот долі веде її через комічні пригоди самопізнання, які допомагають їй знайти своє справжнє кохання. Незважаючи на захопливий сюжет та акторський склад, що включає Еда Спілірса, Александра Влахоса, Айшу Керрі та Джейн Сімур, стрічці не вдалося завоювати сердця критиків.

На популярному агрегаторі відгуків Rotten Tomatoes зібрали думки 34 експертів, що призвело до розчаровуючого рейтингу 38% для "Ірландського бажання". Хоча оцінка може змінитися з додаванням нових відгуків, наразі це тринадцятий за негативністю результат серед 21 фільму Ліндсі Лохан на цій платформі. У загальному контексті кар'єри акторки "Ірландське бажання" стоїть на десятому місці, займаючи середнє положення в її фільмографії за оцінкою критиків. Не дивлячись на це, фільм має четвертий найнижчий рейтинг серед усіх її робіт на цьому агрегаторі.

Джерело: Мovieweb