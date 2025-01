sonyazhytkova .30 января, 2025 5

Світ телевізійних екранізацій ігор продовжує зростати. Після тріумфу "The Last of Us" та очікуваної прем'єри "Fallout" ще одна знакова гра наближається до маленьких екранів.

Компанія Pageboy Productions, заснована Елліотом Пейджем, отримала права від Quantic Dream на створення серіалу за мотивами "Beyond: Two Souls".

Гра, що побачила світ у 2013 році, відзначалася кінематографічною подачею та здобула схвальні відгуки, особливо за блискучі ролі Елліота Пейджа та Віллема Дефо. Її сюжет розповідає про Джоді Голмс – дівчину з унікальними надприродними здібностями, пов’язану з таємничою сутністю Айденом. Вона опиняється у вирі урядових експериментів, ризикованих місій і містичних загроз, намагаючись розгадати природу своїх сил.

За словами Пейджа, робота над грою стала одним із найскладніших, але водночас найзахопливіших викликів у його кар’єрі. Він зазначив, що серіал дозволить глибше зануритися у персонажів та їхні історії, розкривши їх із нового боку.

Голова відділу розробки Pageboy Productions Метт Джордан Сміт наголосив, що адаптація зосередиться на головних темах гри – боротьбі за виживання, непростих виборах і їхніх наслідках, які змінюють не лише долю Джоді, а й людей навколо неї.

Проєкт перебуває на ранній стадії розробки, а подробиці щодо кастингу та платформи для випуску поки що не розголошуються.

Сценарист і директор Quantic Dream Девід Кейдж підкреслив, що історія Джоді та Айдена знайшла відгук у мільйонів гравців у всьому світі, а Пейдж має талант і бачення, щоб передати її магію на телеекрані.

