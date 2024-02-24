sonyazhytkova .24 февраля, 2024 12

Хоча повернення Гаррі Поттера на екрани вже не секрет, але до цього моменту не було офіційного підтвердження щодо дати виходу. Тепер прихильники "Хлопчика, що вижив", з нетерпінням чекатимуть на вихід серіалу у 2026 році, про що заявив президент телекомпанії, Девід Заслав

Згідно з інформацією видання Variety, на конференції з фінансового звіту за четвертий квартал Девід Заслав підтвердив не лише дату виходу, а й підкреслив загальний ентузіазм стосовно нового серіалу "Гаррі Поттер", який буде адаптацією всіх семи улюблених романів Дж. К. Роулінг для телебачення.

Планується, що серіал охопить принаймні десятиліття і представить абсолютно новий акторський склад, відмінний від того, що було в кінофільмах, що вийшли 13 років тому. Заслав розповів на конференції про свій візит до Лондона разом із колегами з Max і Warner Bros., щоб провести зустріч з Дж. К. Роулінг, і підкреслив, що це був величезний досвід. Він також відзначив загальне нетерпіння всіх щодо "перезапуску" франшизи.

Джерело: Мovieweb