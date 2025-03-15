sonyazhytkova .15 марта, 2025 1

Акторка приєднається до касту психологічного трилера "Край норми", який стане дебютною англомовною роботою режисера Карлоти Переди. Фільм заснований на однойменному романі Карли Нортон і обіцяє стати справжнім випробуванням для її героїні.

Сценарій до фільму написав Метт Венне ("Декстер: Воскресіння"), а доопрацюванням займалася Лорі Еванс Тейлор ("Фінальний напрямок: Кровна лінія").

Головна героїня, Рів Леклер, не може забути жахливий досвід полону в юності. Коли вона намагається впоратися з травмою, її психіатр пропонує стати наставницею нової жертви серійного вбивці. Ця пропозиція виявляється пасткою: Рів потрапляє в небезпечну гру, де кожен її крок може відновити страшні спогади та затягти назад у нічний кошмар, який вона ледь змогла залишити позаду. Відновлення надії і боротьба за своє життя стають центральною темою фільму, що досліджує межі страху та відваги.

Зйомки стартують навесні цього року, і вже зараз проєкт обіцяє бути наповненим напругою та драмою.

Джерело: Deadline