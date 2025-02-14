sonyazhytkova .14 февраля, 2025 3

Трейлер другої епічної частини "Поплавленого металу" обіцяє захопливе повернення улюблених героїв та безжальних лиходіїв вже цього літа.

Другий сезон комедійного екшн-серіалу Майкла Джонатана Сміта, який вийде на платформі Peacock, продовжить історію Джона (Ентоні Макі) та Кваєт (Стефані Беатріс). Після подій фіналу першого сезону, герої опиняються в небезпечному турнірі Поплавлений метал — смертоносних гонках-демуляціях, організованих таємничим Калліпсом (Ентоні Карріган). Виживання ускладнюється не тільки новими ворогами, а й старими знайомими, серед яких кривавий клоун Світу Тус (Вілл Арнетт та Джо Сеаноа, відомий як Самоа Джо). Однак справжнім випробуванням для Джона стане зустріч з давно втраченим родичем — його сестрою, помстою якої є Доллфейс.

Шоуранер і виконавчий продюсер серіалу Майкл Джонатан Сміт зазначає, що ставки в другому сезоні досягли критичної позначки: Джон та Кваєт борються за життя в турнірі, де єдина нагорода — виконане бажання. Але виявляється, що у шістнадцяти інших учасників є свої власні прагнення, що ускладнює гру.

Сезон обіцяє бути справжнім випробуванням на виживання, де не кожен зможе пройти до кінця. У нових епізодах глядачі побачать нових та знайомих персонажів, серед яких Сейлор Белл-Курда, Ліза Гілрой, Річард де Клерк, Петті Гагенгейм, Тіана Окойє та Майкл Джеймс Шоу. Режисерами стали Філ Сгрічча, Білл Бенц, Ієн Макдональд і Берті Елвуд.

Джерело: Deadline