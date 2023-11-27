sonyazhytkova .27 ноября, 2023 12

Останній історичний епос Рідлі Скотта - "Наполеон", очікується стати найбільш прибутковим вікендом відкриття за останні 13 років.

Режисерська витонченість Рідлі Скотта виявляється у новій творчій подорожі - "Наполеон", який обіцяє стати найуспішнішим у відкритті за останні 13 років. За вражаючим бюджетом у 130 мільйонів доларів і привабливими 78 мільйонами доларів доходу на сьогоднішній день, картина готується вразити аудиторію, передбачаючи збори від 32 до 33 мільйонів доларів протягом дня подяки (за інформацією від Deadline).

У фільмі розкриваються турботливі стосунки Наполеона (Хоакіна Фенікса) з Жозефіною де Боарнез (Ванесою Кірбі), а також його мета завоювання величезної французької імперії. Із захоплюючим ансамблем Абубакара Саліма, Сінід Кьюсак і Тахара Рахіма, фільм обіцяє приголомшливе кінематографічне враження.

Останні касові досягнення Рідлі Скотта вказують на несподіваний інтерес до історичних драм. Його останній успішний фільм - "Робін Гуд" (2010) з Расселом Кроу, Кейт Бланшетт і Оскаром Айзеком. Це відбувається після менш вдалих результатів "Останньої сутички" (2021), яка при бюджеті у 100 мільйонів доларів заробила лише 30 мільйонів. Втім, Скотт проявив себе вдалим режисером поза історичним жанром у фільмах, таких як "Прометей" (2012), "Чужий" (2017), "Марсіанин" (2015) та "Дім Gucci" (2021). "Наполеон" вже входить до шістки найприбутковіших фільмів Скотта.

Джерело: Мovieweb