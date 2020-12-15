По словам Зака Снайдера, режиссерская версия «Лиги справедливости» может выйти не только онлайн, но и в кинотеатрах, причем со взрослым прокатным рейтингом R, пишет Entertainment Weekly.
MPAA еще не присвоила картине рейтинг, но постановщик уверен, что он будет взрослым. В частности,
Напомним, что помимо Степного волка в режиссерской версии также появится суперзлодей Дарксайд, для которого Степной волк является правой рукой. Именно Дарксайд будет центральным антагонистом.
Также Снайдер отметил, что в настоящее время ведет переговоры со студией Warner и потоковым сервисом HBO Max, на котором состоится премьера, чтобы выпустить фильм параллельно и на стриминге, и в кинотеатрах.
Релиз запланирован на 2021 год, но точной даты пока нет.