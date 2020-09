Анастасия Лях .22 сентября, 2020 3

Издание We Got This Covered пишет, что новая версия культового слэшера «Пятница, 13» уже запущена в разработку.

О проекте пока совершенно ничего неизвестно. Что это будет: ремейк, продолжение, приквел, спин-офф , полная перезагрузка франшизы? Примечательно, что производство очередной интерпретации истории вымышленного серийного душегуба Джейсона Вурхиза совпало с анонсом новой книги Стивена Кинга под названием «Я, Джейсон», которая расскажет историю маньяка в хоккейной маске от первого лица.