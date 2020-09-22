Издание We Got This Covered пишет, что новая версия культового слэшера «Пятница, 13» уже запущена в разработку.
О проекте пока совершенно ничего неизвестно. Что это будет: ремейк, продолжение, приквел, спин-офф, полная перезагрузка франшизы? Примечательно, что производство очередной интерпретации истории вымышленного серийного душегуба Джейсона Вурхиза совпало с анонсом новой книги Стивена Кинга под названием «Я, Джейсон», которая расскажет историю маньяка в хоккейной маске от первого лица.
Напомним, оригинальная «Пятница, 13» вышла в 1980 году и породила множество сиквелов и кроссоверов. Последний раз Джейсон появлялся на экране в 2009-м, когда вышел ремейк, не снискавший успеха ни у зрителей, ни у критиков.