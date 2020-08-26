Анастасия Лях .26 августа, 2020 9

Творческий скандал случился прямо во время съемочного процесса новой версии культового слэшера «Техасская резня бензопилой», сообщает Deadline.

Спустя неделю после старта съемок проект покинули братья Энди и Райан Тохиллы, назначенные в режиссерское кресло. Между постановщиками и студией Legendary произошел творческий конфликт, который не удалось урегулировать.

Напомним, новая версия позиционируется как прямое продолжение оригинальной картины 1974 года выпуска. В настоящее время новым режиссером сиквела назначен Дэвид Блу Гарсия, который в ближайшее время начнет съемки заново, полностью игнорируя материал, отснятый Тохиллами.