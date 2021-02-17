Анастасия Лях .17 февраля, 2021 3

Казалось, проект заглох. Ведь о нем давным-давно ничего не было слышно. Однако сам режиссер Райан Джонсон на днях сообщил, что трилогия жива и он по-прежнему к ней прикреплен.

Никаких деталей постановщик называть не стал. Лишь заверил, что проект все еще в силе, его контракт с Lucasfilm не разорван, несмотря на то, что фанаты «Звездных войн» приняли «Последних джедаев» негативно (зато отзывы критиков были однозначно положительными).

Напомним, что в разработке также находятся таинственные проекты по «Звездным войнам» от режиссера «Тора: Рагнарек» Тайки Вайтити и от режиссера «Чудо-женщины» Пэтти Дженкинс.

Что касается Райана Джонсона, он в настоящее время занят сиквелом своего хитового комедийного детектива «Достать ножи».