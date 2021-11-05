Анастасия Лях .5 ноября, 2021 5

Адвокаты эксперта по оружию Ханны Рид, которая работала на проекте «Раст», озвучили новую версию случившейся трагедии, пишет The Wrap.

Они в очередной раз подчеркнули, что Рид зарядила реквизитный пистолет холостыми патронами, которые достала из коробки с надписью «холостые патроны», и затем тщательно проверила их наличие в обойме. По словам адвокатов, кто-то мог умышленно подложить боевой патрон в коробку с холостыми, чтобы саботировать съемочный процесс.

Оказывается, на съемках вестерна «Раст» с участием Алека Болдуина были какие-то разногласия между членами творческой команды (какие именно, не уточняется). И за день до инцидента несколько членов съемочной группы демонстративно покинули проект.

Напомним, в результате выстрела, произведенного Болдуином на площадке, погибла оператор Галина Хатчинс, а также был ранен режиссер Джоэл Соуза.