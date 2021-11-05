Адвокаты эксперта по оружию Ханны Рид, которая работала на проекте «Раст», озвучили новую версию случившейся трагедии, пишет The Wrap.
Они в очередной раз подчеркнули, что Рид зарядила реквизитный пистолет холостыми патронами, которые достала из коробки с надписью «холостые патроны», и затем тщательно проверила их наличие в обойме. По словам адвокатов,
Оказывается, на съемках вестерна «Раст» с участием Алека Болдуина были
Напомним, в результате выстрела, произведенного Болдуином на площадке, погибла оператор Галина Хатчинс, а также был ранен режиссер Джоэл Соуза.