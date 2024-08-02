sonyazhytkova .2 августа, 2024 12

YES Network, телеканал, що транслює матчі New York Yankees, розширює свій контент, запроваджуючи анімацію з новим серіалом під назвою "Bronx Buds".

Шоу стартує 17 серпня і міститиме семихвилинні епізоди, виходитиме щосуботи та буде доступне виключно через додаток YES.

Сюжет "Bronx Buds" обертається навколо уявної бейсбольної команди з Бронксу під назвою "The Pinstripes". Глядачі будуть занурені у світ веселощів, корисних життєвих уроків, несподіваних сюрпризів і міцних дружніх зв'язків, що розгортаються на тлі спортивних змагань.

Персонажів анімаційного серіалу озвучуватимуть Джастін Шенкаров і Том Бороскі, співзасновники Tzero Studios. Шенкаров, відомий своєю роллю Гарольда Бермана у "Hey Arnold!", разом із Бороскі внесуть свою неповторну енергію в проєкт. Команда Tzero Studios також відзначилася у створенні таких популярних анімаційних серій, як "SpongeBob SquarePants", "Beavis and Butthead" та "Ice Age: A Mammoth Christmas", що обіцяє зробити "Bronx Buds" не менш захоплюючим і динамічним.

Джерело: Deadline