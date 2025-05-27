sonyazhytkova .27 мая, 2025 0

Зірка серіалів "Падіння дому Ашерів" та "Привиди маєтку Блай" увірветься у світ Marvel у новому шоу "Віжен" на Disney+. Її героїня – харизматична, небезпечна й спрагла до помсти Джокаста.

Серіал "Віжен" для Disney+ стане новим розділом після "ВандаВіжен", продовжуючи історію одного з найзагадковіших персонажів Marvel. До ролі Віжна повертається Пол Беттані — він знову перевтілиться в синтетичного героя з розумом суперкомп’ютера та серцем, що прагне людських почуттів.

Новий проєкт розповість про пошуки Віженом втрачених спогадів і людяності. Проте на його шляху з’явиться потужна і загадкова Джокаста — саме її втілить Т’Ніа Міллер. У коміксах Marvel Джокаста — це андроїд, створений Ультроном як наречена, але згодом вона стає союзницею Месників. У серіалі її образ обіцяє бути ще більш багатогранним: харизматична, розумна і сповнена жаги до помсти.

У серіалі також з’являться знайомі обличчя — Джеймс Спейдер знову зіграє Ультрона, Тодд Сташвік, Руарід Молліка та Фаран Тахір (він повернеться до ролі Рази з перших Залізних людей).

"Віжен" — це вже другий спін-оф "ВандаВіжен" після серіалу "Це все Аґата", а також частина великої телевізійної лінійки Marvel на Disney+, яка включає новий сезон "Шибайголова: Народжений наново".

Marvel не коментує участь Міллер, але з таким акторським складом та інтригуючим сюжетом "Віжен" уже звучить як хіт. І, здається, боротьба за серце і розум Віжна тільки починається...

Джерело: Deadline