sonyazhytkova .21 июня, 2024 11

Молоду акторку, що стала частиною акторського складу "Chicago Fire" у 12-му сезоні, підвищили до рангу постійного члена команди з початком нового 13-го сезону.

У серіалі Джоселін Хадон грає роль Лілі Новак, нового фельдшера у вогнегасній частині 51. Спочатку вона віддає перевагу самостійній роботі, але потім приєднується до команди разом з Вайолет (Ханако Грінсміт). За короткий час Ліла вже довела свою цінність як член бригади фельдшерів з лідерськими якостями, які корисні для роботи в 51-й частині.

"Chicago Fire" розповідає про професійне та особисте життя пожежників, рятувальників і фельдшерів пожежної частини 51 у Чикаго. Серед акторів також відомі Тейлор Кінні, Девід Айгенберг, Імонн Уокер, Міранда Рей Майо, Крістіан Столт, Ханако Грінсміт та Джо Міносо. Серіал виробляється компанією Wolf Entertainment та Universal Television Studios, підрозділом Universal Studios Group.

Раніше цього року Хадон була номінована на премію за кращу акторку на Мамонтівському кінофестивалі 2024 року за головну роль у фільмі "The Fall". Також її можна буде побачити в майбутньому бойовику "Degenerate" разом з Еміль Гіршем і Девідом Кіт, прем'єра якого відбудеться цього року у кінотеатрах.

Джоселін відома також за роллю Еббі у серіалі FX "Штам", створеному Гільєрмо дель Торо. Останнім часом вона з'являлася у телешоу FX "Дейв", NBC "Ірраціональність" та Apple TV+ "Акапулько". Також її можна було побачити у таких проєктах, як "Кримінальні розслідування", "9-1-1" і "Молодий поліцейський".

Джерело: Deadline