sonyazhytkova .13 февраля, 2024 8

Трейлер "Cinderella's Revenge" - жахливо-комедійна інтерпретація класичної казки дитинства.

Сюжет фільму "Cinderella's Revenge" настільки далекий від звичної казки, що девіз "Це не казка" ідеально відображає його атмосферу. У цій жахливо-комедійній версії веселий світ Попелюшки перетворюється на арену жаху. Зла мачуха та безжалісні сестри безперервно катують бідну дівчину. Але завдяки допомозі Феї, головна героїня у кришталевій туфельці має намір покарати їх за всі злочини.

Режисер Анді Едвардс ("The Vampire of Soho", "Midnight Peepshow", "Punch") обіцяє жахливо-комедійний відтінок класичного сюжету, зберігаючи багато основних елементів оригінальної казки. Проте, глядачі також матимуть чимало несподіваних поворотів. Едвардс поділився в ексклюзивному інтерв'ю з Entertainment Weekly:

"Ми маємо Попелюшку, злу мачуху, двох нестерпних сестер, які дуже погано з нею поводяться. Але у нас є кілька несподіваних поворотів. Тут також є секс та насильство, що може здивувати. Отже, є щось для кожного!".

Подібно до інших майбутніх фільмів жахів, таких як "Peter Pan’s Neverland Nightmare", "Бембі: Розплата" та "Вінні-Пух: Кров та Мед 2", "Cinderella's Revenge" буде наповнений великою кількістю крові та жахливих ефектів, щоб задовольнити навіть найвибагливіших шанувальників жанру. Едвардс також зазначив у тому ж інтерв'ю:

"Ідея полягає в тому, що Попелюшка є цілковитою невинною особою, отже, маска - це спосіб, яким вона переходить на темний бік. Мстити у класичній казці означає досягти успіху та одружитися на принці, але у цьому фільмі мстивою стає фізична, насильницька реакція на образу та погане ставлення".

Джерело: Мovieweb