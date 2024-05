sonyazhytkova .15 мая, 2024 8

З'явилася інформація про сюжет майбутнього хоррору, у якому знаменитий актор з "Константину", Пітер Стормаре, зіграє роль Джепетто. Режисер Йоона Тена оголосив, що це буде "захоплива кінематографічна подорож страху".

На цьому тижні на Канському кінофестивалі відбудеться прем'єра фільму "Піноккіо: Вирізаний із Темряви", що пропонує нову інтерпретацію відомої історії про улюблену ляльку. Персонаж Піноккіо був створений Карло Коллоді у 1881 році та здобув велику популярність завдяки анімаційному фільму студії Діснея 1940 року.

За даними видання Variety, фільм "Піноккіо: Вирізаний із Темряви" буде режисувати Йоона Тена, відомий своєю роботою над "Superfurball". Виробництво цієї кінострічки покладено на компанію Oceana Studios, яка має у своєму портфоліо такі фільми, як "Terrifier 2", "Monstrous", "Lamborghini: The Man Behind the Legend".

За офіційним синопсисом, цього темного оберта класичної історії Карло Коллоді, різьб'яр Джепетто вирізає ляльку, що дуже нагадує його недавно померлого сина, із блоку дерева, виявленого на місці злочину та проклятого жрицею темного культу на ім'я Аґата. Піноккіо з часом перетворюється на мстивого вбивцю, тоді як підліток на ім'я Чарлі та його мати Ненсі прибувають у містечко з надією на новий початок. У той час як детектив Георгіна розпочинає розслідування злочинів Аґати, життя всіх персонажів переплітається з трагічними наслідками.

У фільмі "Піноккіо: Вирізаний із Темряви" вже збирається вражаючий акторський склад, до якого входять такі відомі імена, як Пітер Стормаре ("Константин", "Вікінг 2") у ролі Джепетто, Віккі Берлін ("Трикутник Смутку") як Ненсі – мати головного героя Чарлі, а також Даніель Нута ("Спостерігач") у ролі Ронні, місцевого гангстера, що потрапляє у коло друзів Чарлі. Зйомки заплановані на початок 2025 року, а реліз стрічки очікується до літа.

Джерело: Мovieweb