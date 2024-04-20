sonyazhytkova .20 апреля, 2024 1

Інформація про ролі Глісона та Імпачіаторе залишаються в секреті. Студія Universal Television, яка працює над проєктом, утрималася від коментарів, але підтвердила, що робота над ним все ще знаходиться на стадії розробки.

За даними видання Deadline, у січні Грег Деніелс відкрив кімнату розробки для наступного серіалу після "Офісу". Цей новий проєкт, хоч і не перезапуск, буде розташований у новому офісі зі свіжими персонажами, проте він буде жити у тому ж світі, що й оригінальне телешоу. Минулого місяця було підтверджено, що Майкл Коман приєднається до команди як співтворець поряд з Деніелсом.

Сабріна Імпачіаторе відома роллю менеджера готелю у другому сезоні "The White Lotus" на HBO. За цю роль вона отримала номінацію на премію "Еммі" та була частиною акторського складу, що отримав нагороду SAG за найкращий ансамбль у драматичних серіалах. Попередньо, акторка з'явиться у стрічці "G20" від MRC/Amazon з Віолою Девіс, та у фільмі "В руках Данте" від Джуліана Шнабеля поруч з Оскаром Айзеком і Галь Гадот.

Можливо, намічаючи свою участь в "Офісі", Домналл Глісон нещодавно співпрацював з двома зірками оригінального серіалу NBC. Він з'явився у фільмі FX "Пацієнт" разом із Стівом Кареллом, за що був номінований на "Золотий глобус" та "Critics Choice Award". Незабаром його можна буде побачити у фільмі "Фонтан молодості" для Apple, де режисером є Гай Рітчі, а також у стрічці поруч з Джоном Красінські та Наталі Портман. Наразі аткор грає у лімітованій серії "Аліса та Джек" поруч з Ендрю Райзборо, де також є виконавчим продюсером для Channel 4/PBS Masterpiece.

Джерело: Deadline