sonyazhytkova .30 июля, 2024 6

Netflix представив перший трейлер анімаційної стрічки "Spellbound", у якій головні ролі озвучують Рейчел Зеглер, Ніколь Кідман і Хав'єр Бардем.



Режисеркою стрічки стала Вікі Дженсон ("Шрек"), а сценарій написали Лорен Хайник, Елізабет Мартін і Джулія Міранда. Продюсерами є Джон Лассетер ("Історія іграшок"), Девід Еллісон, Дана Голдберг та Брус Андерсон.

Сюжет майбутньої анімації слідує за Еліан, відважною молодою дочкою правителів Лумбрії, яка відправляється у ризиковану подорож, щоб врятувати свою сім’ю та королівство, після того як таємниче закляття перетворює її батьків на монстрів. Музичне оформлення стрічки створене генієм EGOT, Аланом Менкеном ("Красуня і чудовисько"), а текстами пісень займався Глен Слейтер ("Заплутана історія").

Цей фільм також є першою великою анімацією Вікі Дженсон за два десятиліття після "Підводної братви" (2004) і Оскарівського "Шрека" (2001).

Прем'єра "Spellbound" відбудеться 22 листопада на Netflix.

Джерело: Deadline