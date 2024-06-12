sonyazhytkova .12 июня, 2024 4

Стрічка виходить на платформі 14 червня, і стала яскравим прикладом плідної співпраці між Netflix та індустрією аніме.

Наразі "Ultraman: Rising" має 100% рейтинг на Rotten Tomatoes, але варто зазначити, що на данний момент результат базується лише на восьми рецензіях. Проте це дуже обнадійливий початок.

Сюжет фільму розповідає про бейсбольну зірку Кена Сато, який приймає на себе роль Ультрамена – надзвичайно популярного супергероя в Японії. Герой має врятувати світ, одночасно доглядаючи за 35-футовим дитинчам кайдзю на ім'я Емі. Режисер Шеннон Тіндл зазначив, що Емі натхненна "Луні Тюнз", японськими дитячими шоу 70-х років та його власною дочкою у ранньому віці.

"Однією з найбільших нагород від ранніх показів було спостерігати, як глядачі особисто зв'язуються з Емі. Це неймовірне відчуття", - поділився Тіндл.

Цього року Netflix готує ще багато аніме та анімаційних пригод. Другий сезон "Аркейну" виходить у листопаді. Також у процесі виробництва знаходиться анімаційний серіал про Лару Крофт. Крім того, цього тижня завершується перший сезон одного з найкращих аніме року – "Delicious in Dungeon", яке підкорило глядачів на стрімінговій платформі.

Джерело: Gamesradar