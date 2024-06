sonyazhytkova .2 июня, 2024 6

Прем'єра "Tomb Raider: Легенда про Лару Крофт" відбудеться 10 жовтня. Головну роль озвучує Гейлі Атвелл (відомо за "Агент Картер"). Також був представлений новий тизер-трейлер телешоу від Legendary Television.

"Легенда про Лару Крофт" продовжує події відеоігор трилогії Survivor ("Tomb Raider", "Rise of the Tomb Raider" та "Shadow of the Tomb Raider") і розповість про нові пригоди відомої шукачки скарбів. Понад 25 років після свого дебюту, Лара Крофт (Атвелл) продовжує досліджувати древні таємниці та розкривати загублені істини у мальовничих та небезпечних місцях.

Після подій трилогії Survivor, Лара залишає друзів і вирушає у все більш ризиковані соло-пригоди. Однак, їй доведеться повернутися додому, коли з маєтку Крофт викрадають потужний китайський артефакт. Злодій має особистий зв'язок з Ларою, що ускладнює її завдання. Погоня за артефактом приведе її до незвіданих гробниць та змусить зіштовхнутися з власними страхами, визначаючи, яким героєм вона хоче стати.

У серіалі також беруть участь Аллен Мальдонадо у ролі Зіпа та Ерл Бейлон, який повторює свою роль Джона Маіави з відеоігор. Інші актори будуть оголошені пізніше.

"Tomb Raider" став глобальним франчайзом, включаючи фільми, мерчандайзинг та комікси. Про'кт Netflix та Legendary відзначає першу появу Лари Крофт в анімаційному серіалі.

"Tomb Raider: Легенда про Лару Крофт" створений і написаний Ташею Хуо ("The Witcher: Blood Origin"). До команди виконавчих продюсерів увійшли Дмітрій М. Джонсон (dj2 Entertainment), Тімоті І. Стівенсон, Джейкоб Робінсон (Tractor Pants), Даллас Дікінсон і Ноа Хьюз (Crystal Dynamics), а також Говард Блісс і Джен Чеймберс. Анімаційну роботу виконує Powerhouse Animation під керівництвом Бреда Грейбера.

Джерело: Deadline