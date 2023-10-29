sonyazhytkova .29 октября, 2023 7

Джейсон Стетем зіграє головну роль у фільмі "Levon’s Trade", режисером якого стане Девід Ейєр, а сценарій до стрічки адаптує Сильвестр Сталлоне — Black Bear та BlockFilm.

Сильвестр Сталлоне повертається до сценаріїв у фільмі "Levon’s Trade", після успішних "Рембо: Остання кров" і "Крід 2". Адаптуючи цей фільм за однойменним романом Чака Діксона, який відомий своєю роботою над серією трилерів про Левона Кейда.

Фільм розповість історію Левона Кейда (Джейсон Стетем), який покинув шпигунську професію, пішовши працювати на "чесне" будівництво та бажаючи жити простим життям і стати гарним батьком для своєї доньки. Однак загадкове зникнення підлітка Дженні, повертає його в таємний світ оперативників, що загрожує його "новому" життю.

Девід Ейєр, Кріс Лонг та Джон Фрідберг приєднуються до проекту як продюсери разом із Джейсоном Стетемом, Сильвестром Сталлоне та Біллом Блоком.

Продюсер Білл Блок, який нещодавно залишив Miramax, поділився своїми враженнями поверненням до співпраці зі старими партнерами над "Levon’s Trade". Він сказав: "Перший раз ми співпрацювали з Девідом Ейєром на "Ф'юрі", і відразу ж стало очевидно, що він — неймовірний режисер. Я і Джейсон працювали над кількома фільмами, і нещодавно всі троє об'єднали зусилля для "Бджоляра". Нова картина обіцяє стати ще одним інтригуючим бойовиком, і я впевнений, що ми маємо відмінну команду для приведення першого роману цієї популярної серії на великий екран".

Зйомки заплановані на березень 2024 року в Лондоні.

Джерело: Deadline