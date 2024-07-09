sonyazhytkova .9 июля, 2024 12

Минуло понад чотири роки відтоді, як Amazon Studios оголосила про замовлення телевізійної адаптації історій детектива, створеного Джеймсом Паттерсоном.

Новий серіал під назвою "Крос" обіцяє стати справжньою подією для шанувальників детективів, адже головну роль у ньому зіграє Альдіс Ходж. Він втілить образ легендарного Алекса Кроса, який розслідуватиме серію загадкових убивств у столиці США, Вашингтоні. Прем'єра телешоу відбудеться 14 листопада, і глядачі зможуть насолодитися майстерною грою Альдіса Ходжа в ролі видатного детектива.

Після довгого очікування, прихильники детективних історій нарешті отримали дату виходу нового серіалу на Prime Video. Стрімінгова платформа оголосила прем'єру за допомогою нового постера, опублікованого на X. На ньому зображений Крос, що стоїть за поліцейською стрічкою, а поряд розміщено напис: "Тихо. Він працює". У тлі видно Білий дім, що підтверджує місце подій серіалу. Тепер глядачі з нетерпінням чекають на 14 листопада, коли зможуть побачити нову екранізацію історій про Алекса Кроса.

Джерело: Мovieweb