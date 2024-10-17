sonyazhytkova .17 октября, 2024 1

Стрічка під назвою "Загублені діти" створюється за участю лауреата премії "Оскар" Орландо фон Ейнзиделя, а також Рона Говарда і Браяна Грейзера.

Документальна стрічка, яка дебютує на стрімінговій платформі наступного місяця, об'єднає людей, безпосередньо залучених до цієї вражаючої історії: представників колумбійської армії, індіанських волонтерів та рідних дітей.

Нагадаємо, що минулого року в ізольованих амазонських джунглях розбився малий літак, в результаті чого загинули всі дорослі, які перебували на борту. Проте чотири індіанських дітей віком від 11 місяців до 13 років змогли вижити. Брати та сестри Муктуї були змушені покладатися на свої навички виживання і протрималися в джунглях цілих 40 днів, перш ніж їх знайшли і врятували.

Режисер фон Ейнзидель, лауреат Оскара за "Білі шоломи" та номінант за "Вірунгу", очолює команду творців цього фільму, в якому також працюють спільні режисери Хорхе Дура́н та Лалі Хоутон. Ця злагоджена робота обіцяє зробити документальну стрічку захоплюючою і глибокою, розкриваючи всі нюанси цієї неймовірної історії виживання.

Джерело: Deadline