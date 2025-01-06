sonyazhytkova .6 января, 2025 5

Під час церемонії вручення Золотих глобусів актор, який святкував чотири нагороди за свою роль у драмі "Сьоґун", відповів на запитання журналістів щодо чуток про свою ймовірну участь у новому фільмі про Джеймса Бонда, заявивши, що він не з’явиться в стрічці.



Ледь зрозумівши запитання, Космо Джарвіс з усмішкою відповів: "Не зовсім знаю, як це сформулювати… Але бажаю їм успіху в пошуках".

Чутки про нового Бонда не вщухають, але дата виходу наступного фільму залишається невідомою. Нещодавнє розслідування Wall Street Journal виявило напруження між Amazon Studios, які нещодавно придбали MGM, та родиною Брокколі, що контролює франшизу. Amazon прагне розширити всесвіт 007 через спінофи та серіали,в той час як Барбара Брокколі залишається прихильною до ексклюзивного показу Бонда на великому екрані.

Франшиза 007 принесла понад 7 мільярдів доларів на світових бокс-офісах, а останній фільм з Деніелом Крейґом, "Не час помирати" (2021), заробив більше 774 мільйонів доларів.

Тим часом Космо Джарвіс активно працює над новими проєктами. Наразі він знімається в кримінальній драмі "Alto Knights" з Робертом де Ніро, яка вийде 21 березня, та в документальному фільмі "Warfare", що розповідає про реальні події з життя ветерана війни в Іраку.

Джерело: Deadline