.22 февраля, 2024

На фото: "Dune: Part Two"

Цей фільм, що вражає своєю масштабністю і отримав практично ідеальний рейтинг на Rotten Tomatoes. Можливо, "Dune: Part Two" стане сучасною версією "Imperium Strikes Back"?

Зазвичай сиквели не перевершують своїх попередників, особливо це стосується жанру наукової фантастики. Проте здається, що продовження фільму 2021 року "Dune" режисера Дені Вільньова може бути винятком. Відгуки про "Dune: Part Two" надходять, і більшість критиків полюбили цей фільму. Епопея з Тімоті Шаламе у головній ролі може похизуватися вражаючим рейтингом 97% на Tomatometer за 105 відгуками.

Майкл Філіпс з Chicago Tribune зауважив, що те чого досяг Вільньов та його команда в "Dune: Part Two" є таким же вражаючим, як і перше частина.

Грейм Гуттман з Screen Rant говорить:

""Dune: Part Two" - це вражаючий, візуально захоплюючий науково-фантастичний шедевр та руйнівна зустріч міфу та долі на галактичному масштабі".

Джонні Олексинські з New York Post дає стрічці ідеальний бал та написала, що нарешті епоха блокбастері закінчилася, дякуючи блискавичному сиквелу, який був знятий у жгучій пустелі.

Грейс Рендольф з Beyond the Trailer називає "Dune: Part Two" одним з найвеличніших науково-фантастичних / воєнних фільмів усіх часів, та закликає обов'язково його переглянути.

Джерело: Мovieweb