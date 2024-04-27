sonyazhytkova .27 апреля, 2024 5

Стрічка "Peaky Blinders" вже у процесі розробки, а головна зірка, Кілліан Мерфі очевидно повернеться до своєї іконічної ролі.

У новому інтерв'ю творець Стівен Найт підтвердив, що це буде гідним завершенням улюбленого історичного драматичного серіалу.

"Це станеться у вересні цього року", - він розповів NME. "Я просто додаваю останні штрихи, які будуть завершені до початку зйомок. Ми готові до кожного аспекту проєкту і маємо всі необхідні зобов'язання. Я впевнений, що фільм стане ще кращим, і це чудово, що прихильники Peaky Blinders матимуть змогу зібратися разом і переглянути його. Бюджет буде значно вищим, адже ми розуміємо, що закінчуємо цей етап, і всі ми прагнемо найкращого. Кілліан Мерфі дійсно зацікавлений у цьому проєкті. Тож я вже не можу дочекатися початку зйомок".

Хоча недавно Мерфі був нагороджений Оскаром за роль у фільмі Крістофера Нолана "Оппенгеймер", Найт підкреслює, що актор однозначно висловив своє зацікавлення сиквелом проєкту "Peaky Blinders".

"Після кожної нагороди він писав SMS-ки і казав: 'Я дійсно не можу дочекатися, коли повернусь до Peaky'", - додав він. "Підтверджуючи, що нічого з цього не змінить те, що ми збираємося робити далі".

Щодо змісту майбутнього фільму наразі немає деталей, але є ймовірність, що він продовжить історію з напруженого завершення шостого сезону. У фіналі серіалу Томмі залишив минуле і відправився в подорож. Це обіцяє цікавий сюжет для продовження, але Найт вказує на те, що у них є потужна концепція, яка залишить глядачів "шокованими, захопленими та збентеженими".

Джерело: Gamesradar