sonyazhytkova .27 ноября, 2023 7

Кенан Томпсон та Кел Мітчелл готові знову об'єднати свої сили "на повну потужність" після прем'єри "Good Burger 2".

Після довгоочікуваного виходу "Good Burger 2", Кенан Томпсон і Кел Мітчелл мають значущі плани для подальшої співпраці. Зазначивши, що це "було б лише правильно", Томпсон висловив переконання у необхідності продовжувати спільну роботу після виходу другої частини фільму. Особливо це актуально зараз, коли обидва актори набули значного досвіду в індустрії, як зазначено у розмові з виданням Variety:

"Нам слід продовжувати досліджувати, якими могли б стати Кенан і Кел у свої 20 років, коли ми залишали Nickelodeon і вирішили розібратися в цьому, уникнувши автоматичних стереотипів типу Аббот і Костелло. Зараз, з нашим життєвим досвідом і вищими навичками, ми можемо втілювати цю ідею на високому рівні на різних платформах. Ми оволоділи численними аспектами бізнесу та розуміємо безліч можливостей, і ми готові атакувати. Це захоплююче, особливо коли ми матимемо можливість власно володіти цим творінням".

Майже 30 років пройшло до повернення Кенана Томпсона та Кела Мітчелла у світ Good Burger. Тепер, коли це нарешті сталося, виглядає так, що ця комічна пара має намір швидше ніж коли-небудь знову виступити разом. Шанувальники можуть розглядати це як чудовий сигнал для можливого випуску Good Burger 3.

Джерело: Мovieweb