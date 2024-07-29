sonyazhytkova .29 июля, 2024 4

Минулі вихідні виявились надзвичайно успішними для кінематографічного супергеройского всесвіту, догоочікувана стрічка злетіла на перше місце світового кінопрокату.

Зараз основна увага зосереджена на фільмі Шона Леві, який зібрав близько 205 мільйонів доларів у США за перші вихідні. "Дедпул і Росомаха" не тільки встановили рекорд найкращого старту 2024 року, але і потрапили до топ-8 всіх часів за переглядами на прев'ю, що відбулось 25 липня. Під час ранніх показів стрічка заробила 38,5 мільйона доларів, що сприяло її вражаючому міжнародному успіху.

На міжнародному ринку стрічка додала ще 233,3 мільйона доларів, що в загальному підсумку складає вражаючі 438,3 мільйона доларів. Це означає, що Disney майже досягли півмільярда доларів лише за перші вихідні завдяки своїй неповторній комбінації.

Також варто зазначити, що "Дедпул іРосомаха" тепер мають найкращий результат серед фільмів з рейтингом R. Раніше це досягнення належало першій частині "Дедпула", яка заробила 132,4 мільйона доларів на прем'єрі у 2016 році (згідно з Box Office Mojo). Тепер у топ-5 фільмів з рейтингом R за касовими зборами на відкритті входять три частини "Дедпула", один популярний комікс-фільм і одна з найкращих екранізацій творів Стівена Кінга. Ось рейтинг найкасовіших фільмів з рейтингом R:



1. "Дедпул і Росомаха" - 205 мільйонів доларів.

2. "Дедпул" - 132,4 мільйона доларів.

3. "Дедпул 2" - 125,5 мільйона доларів.

4. "Воно" - 123,4 мільйона доларів.

5. "Джокер" - 96,2 мільйона доларів.

Джерело: Мovieweb