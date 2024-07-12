sonyazhytkova .12 июля, 2024 12

Після успішного дебюту "Нікчемний я 4" у касах, Illumination та Universal оголосили плани на "Міньйони 3", який буде випущено 30 червня 2027 року.

Сценарій до "Міньйони 3" написав Браян Лінч (автор "Міньйони", "Таємне життя домашніх тварин"), а режисером знову стане досвідчений П'єр Коффін, який озвучує Міньйонів з 2010 року.

Більше десяти років після створення Міньйонів, Illumination гордо повідомляє, що вони стали найвідомішими анімаційними персонажами свого покоління, які допомогли фільмам "Нікчемний я" та "Міньйони" зібрати майже $5 мільярдів у світовому прокаті.

Франшиза включає "Міньйони", один із найкасовіших анімаційних фільмів всіх часів, а також номіновані на "Оскар" "Нікчемний я 2" та "Нікчемний я 3", кожен з яких зібрав понад $1 мільярд у світовому прокаті.

У 2022 році "Міньйони: Сходження Грю" побили рекорди касових зборів з найбільшим за всю історію відкриттям на вихідні 4 липня у США. Цьогорічний "Нікчемний я 4" підтвердив, що Міньйони продовжують підкорювати великі екрани, зібравши $230 мільйонів по всьому світу за перші вихідні.

Джерело: Нollywoodreporter