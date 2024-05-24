sonyazhytkova .24 мая, 2024 7

За інформацією від Variety, майбутня стрічка є "оригінальним подієвим фільмом" від Universal Pictures, однак будь-які деталі сюжету поки що тримаються в таємниці.

Спілберг знову об'єднує зусилля зі сценаристом Девідом Кеппом, відомим своєю роботою над "Парком Юрського періоду", "Війною світів" та "Індіаною Джонсом і Королівством кришталевого черепа". Кепп пише сценарій за історією, створеною самим Спілбергом.

Останньою роботою легендарного режисера став фільм "Фабельмани" (2022), що частково базується на його власному дитинстві та юності, проведених в Арізоні. У стрічці знімалися Пол Дано, Мішель Вільямс та Сет Роген. Картина отримала сім номінацій на "Оскар", включаючи номінацію за найкращий фільм, та здобув "Золотий глобус" за найкращий драматичний фільм і найкращу режисуру. Серед інших останніх робіт Спілберга – ремейк "Вестсайдської історії" (2021), "Першому гравцеві приготуватися" (2018) та політичний трилер "Секретне досьє" (2017).

Раніше з'являлися чутки, що нова стрічка Спілберга може бути присвячена НЛО, що стало б його першим подібним проєктом з часів "Близьких контактів третього ступеня" (1977), однак Universal цю інформацію поки не підтверджує і не спростовує.

Джерело: Gamesradar