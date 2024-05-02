sonyazhytkova .2 мая, 2024 10

У Великобританії дистриб'юцію забезпечує BFI, і стрічка з'явиться в британських та ірландських кінотеатрах 6 вересня. Тим часом, у США фольклорний хоррор виходитиме під егідою Brain Media і прем'єра запланова 26 липня.

На основі роману Андрю Майкла Херлі, фільм розповідає історію Річарда і Джульєтти (Метт Сміт та Морфідд Кларк), що проживають у сільській місцевості Йоркшира. На перший погляд, їхнє життя виглядає ідилічним, але коли їх син Іван починає дивно вести, сімейна ідилія починає руйнуватися. Ситуація ускладнюється, коли Річард стає одержимим старовинним дубом на їхній землі, пов'язаним з міфологічними легендами.

Режисер очікуваного хоррору — Даніель Кокотайло, відомий своїм фільмом "Відступництво" (Apostasy), який був презентований на Лондонському кінофестивалі BFI у 2023 році і отримав високі оцінки. Зараз, за рецензіями, "Голодна земля" має 100% рейтинг на Rotten Tomatoes, а критики відзначають акторську майстерність, атмосферу та сценарій.

Гай Лодж з Variety зазначив, що фільм Даніеля Кокотайло відкривається в дусі британського фольклорного жаху, рідко зустрічаючи таку витончену сенсорну конкретність.



Пітер Бредшоу з The Guardian надає фільму три зірки, підкреслюючи майстерність Сміта і Кларк, які тримають фільм на однаковій драматичній ноті.



Джонатан Ромні з Screen International зауважує, що "Голодна земля" вражає своєю темною фантазією та поетичною похмурістю, яка зв'язана з кінематографічними спогадами про Велику Британію 70-х років.

Джерело: Gamesrada