sonyazhytkova .3 сентября, 2024 12

30 серпня на платформі відбулася прем'єра горору "The Deliverance", який вже зараз захоплює позиції в топах Netflix і залишає значний слід у світі стрімінгових сервісів.

Режисер Лі Деніелс, відомий своїми роботами в жанрі драми, представив новий проєкт, в якому зіграли Андра Дей, Мо’Нік, Кейлеб Маклафлін та Демі Сінглтон. Цей фільм жахів вже став об'єктом активного обговорення в соціальних мережах.

"The Deliverance" ґрунтується на реальних подіях, що мали місце у 2011 році в Гері, Індіана, де афроамериканська родина стала жертвою демоничного вторгнення. Сюжет розгортається навколо боротьби цієї сім'ї з надприродним злом і рішучих зусиль матері, яка готова на все, щоб врятувати своїх дітей.

Ця жахлива історія вже привертала увагу раніше. У 2018 році паронормальний дослідник Зак Баганс, відомий завдяки шоу "Ghost Adventures", випустив документальний фільм "Demon House". Баганс купив будинок сім'ї Аммонс за $35,000 у 2014 році з надією розгадати таємниці, що приховують стіни цього місця.

Одним з найзначніших аспектів "The Deliverance" є неперевершена гра Гленн Клоуз, номінантки на Оскар. Вона втілює образ Альберти Джексон, матріарха родини, що бореться не тільки з демонами, а й з раком. Клоуз зізнається, що ця роль була для неї абсолютно новою і незвичною. Лише після консультацій з режисером Лі Деніелсом їй вдалося знайти правильний підхід до персонажа. Її виступ став важливою складовою успіху фільму, який вражає і шокує, залишаючи глядачів у захваті від виконання та драматичної глибини.

Джерело: Мovieweb