sonyazhytkova .15 апреля, 2025 9

Грандіозне повернення до Гоґвортсу стає реальністю — HBO готує серіал про "хлопчика, що вижив", і вже оголосив перших акторів, серед яких як новачки, так і знайомі обличчя франшизи. Магія оживає наново.

Роль професора Квірела виконає театральний актор Люк Таллон, а хранителя замку Гоґвортс Арґуса Філча зіграє Пол Вайтгаус — він вже з’являвся у фільмах як Сір Кедоґан у "В’язні Азкабану".

Нові імена приєднуються до вже оголошеного касту: Джон Літґоу втілить Албуса Дамблдора, Джанет МакТір — професорку Макґонеґел, Паапа Ессіеду стане Северусом Снейпом, а Нік Фрост — добродушним гігантом Геґрідом. Усі актори заявлені як постійні учасники серіалу — хоча ми, звісно, пам’ятаємо долю Квірела в першій книзі.

Хоча спершу прем’єра серіалу планувалась на 2026 рік, HBO переніс її на 2027. Зйомки стартують вже цьогоріч на студії Leavesden, де свого часу створювали і фільми. Над проєктом працюватиме шоуранерка Франческа Ґардинер, а режисером стане Марк Майлод.

І хоча головну трійку — Гаррі, Герміону та Рона — ще тримають у таємниці, фанати вже активно вгадують, кого ж побачать у культових ролях.

Чи буде це історія, знайома до найменших деталей, чи інтерпретація з новим блиском — побачимо. Але одне можна сказати точно: магія знову збирається навколо, і цього разу вона готова здивувати навіть найзавзятіших чаклунів.

Джерело: Gamesradar