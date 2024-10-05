sonyazhytkova .5 октября, 2024 9

Фільм жахів "Heretic" з Г'ю Грантом у головній ролі йде шляхом "Longlegs" і "Terrifier", привертаючи увагу глядачів завдяки оригінальній рекламній стратегії. Прем'єра стрічки запланована на 28 листопада.

Автори сценарію і режисери фільму – Браян Вудс і Скотт Бек, відомі за роботою над фільмом "Тихе місце2.

У стрічці зіграють Клої Іст, відома за "Фабельманами" Стівена Спілберга, та Софі Тетчер із серіалу "Yellowjackets". Вони виконують ролі мормонських місіонерок – сестри Пакстон і сестри Барнс, які одного дня вирушають на чергове завдання та стукають у двері до загадкового містера Ріда (Г'ю Грант). Цей візит стане для них переломним моментом, який поставить їхню віру під серйозне випробування.

Перед американською прем'єрою студія A24 запустила незвичайну рекламну акцію: в аеропорту Солт-Лейк-Сіті з'явилися цифрові постери, що нагадують оголошення про зниклих осіб. На них зображені героїні фільму з підписом: "Що сталося з Пакстон і Барнс?", і загадковим QR-кодом, зміст якого ще не розкрито.

Подібні креативні підходи до реклами останнім часом використовують і інші фільми жахів, зокрема "Longlegs" та "Terrifier". Наприклад, перед виходом "Longlegs" NEON запустила сайт, де детально описані всі вбивства антагоніста ще до подій фільму. А шанувальники клоуна-вбивці Арта могли зателефонувати йому за номером, опублікованим у Twitter.

"Heretic" вже встиг завоювати прихильність критиків, набравши 92% на Rotten Tomatoes, що підсилює очікування перед прем'єрою.

Джерело: Gamesradar